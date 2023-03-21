Milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor! Anayasa Mahkemesi’nden emsal tayin kararı

Kararda, kişilerin, başka yere atanmaları konusunda mazeretlerini dikkate alarak talepleri değerlendirme yetkisinin de idarede olduğu anlatılarak, "Kamu hizmetinin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, ilgili idarenin öncelikli görevi ve sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulunuldu.