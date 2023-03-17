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30.DÖNEM POMEM TARİHİ | 30.dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? EGM kadroları...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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30.DÖNEM POMEM TARİHİ | 30.dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? EGM kadroları...

"30. dönem POMEM başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı 29. Dönem POMEM sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM kadroları için 10.004 yeni polis alımı yapacağını duyurdu. Peki, 30. dönem POMEM Polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar...

"30.dönem POMEM başvuruları başladı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM kadroları için 10.004 yeni polis alımı yapacağını duyurdu. Polis Akademisi Vaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. dönem POMEM sonuçları açıklandı. Şimdi ise 30.dönem pomem alımları için detaylar araştırılıyor. Peki, POMEM Polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte, merak edilenler...

30.DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

30. Dönem POMEM alımının ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Alım ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

EGM kadrolarına 2023 yılında 10.000 polis alımı için sürecin yakın zaman açıklanması bekleniyor, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

29. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

29.DÖNEM POMEM SONUÇLARI!

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