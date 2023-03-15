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Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takvimi yayımlandıktan sonra kılavuz açıklanacak. Kılavuzda alım yapılacak branş ve kadro dağılımı merak edilen başka husus oluyor. Peki, öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada "Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer vermişti. Peki, öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Bakan Mahmut Özer'in bir gazetede yayımlanan ve "Şu anda yeni atamalarla ilgili bir değerlendirmemiz talebimiz yok" iddialarının asılsız olduğu bilgisini paylaştı.

Açıklamanın devamında " Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaçlar doğrultusunda alım yapılacak kadro ve branş dağılımına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Bakan Özer, "Rehber öğretmenlerimize, her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" dedi.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı alım yapılacak kadrolara ilişkin bilgileri başvuru kılavuzunu yayınlaması ile duyuruyor. Bu yıl rehber öğretmen atamalarına ağırlık verilmesi bekleniyor.

2022 yılında ise ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihinde başlamıştı. Eylül ayında yapılan atamalarda en çok 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik kadrolarına alım yapıldı.

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