Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takvimi yayımlandıktan sonra kılavuz açıklanacak. Kılavuzda alım yapılacak branş ve kadro dağılımı merak edilen başka husus oluyor. Peki, öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada "Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer vermişti. Peki, öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Bakan Mahmut Özer'in bir gazetede yayımlanan ve "Şu anda yeni atamalarla ilgili bir değerlendirmemiz talebimiz yok" iddialarının asılsız olduğu bilgisini paylaştı.
Açıklamanın devamında " Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaçlar doğrultusunda alım yapılacak kadro ve branş dağılımına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak Bakan Özer, "Rehber öğretmenlerimize, her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" dedi.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı alım yapılacak kadrolara ilişkin bilgileri başvuru kılavuzunu yayınlaması ile duyuruyor. Bu yıl rehber öğretmen atamalarına ağırlık verilmesi bekleniyor.
2022 yılında ise ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihinde başlamıştı. Eylül ayında yapılan atamalarda en çok 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik kadrolarına alım yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- Kuruluş Osman İzle Canlı | 15 Mart ATV kesintisiz, full HD, şifresiz seyret! 118. bölüm var mı yok mu?
- SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardım ödemeleri ne zaman yatar? Sorgulama ekranı...
- İŞKUR az önce açıkladı! İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor
- TOGG parçaları nerede üretiliyor, nereden alınır? Yerli ve Milli Otomobil TOGG'un parçalarını kim yapacak?
- TOGG batarya fiyatı | T10X batarya ömrü ne kadar? Uzun ve kısa yol şarj süresi kaç dakika? Ne zaman satışa çıkıyor, kaç beygir?
- Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu
- TOGG ön sipariş şartları neler, var mı? TOGG ön sipariş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Trumore web sayfası ve alım şartları...
- TOGG meridian ses sistemi nedir, özellikleri neler? Meridian ses sistemi için detaylar...
- Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?
- Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik mülakat sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- GBT-4 OPENAI nedir, ne işe yarar, ücretli mi? ChatGPT'yi geride bıraktı! GPT-4 çıktı mı, ne zaman çıkacak?