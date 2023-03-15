"Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik mülakat sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamladılar. Alım kapsamında İstanbul'a 740, İzmir'e 100, Tekirdağ'a 55, Muğla'ya 50 bekçi alımı yapılacak. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik mülakat sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?