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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik mülakat sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik mülakat sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde görevlendirilmek üzere 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alıyor. 2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için ön başvurular geçtiğimiz haftalarda alındı. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik mülakat sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik mülakat sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamladılar. Alım kapsamında İstanbul'a 740, İzmir'e 100, Tekirdağ'a 55, Muğla'ya 50 bekçi alımı yapılacak. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik mülakat sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

BEKÇİLİK ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik ön başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ön başvuru sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

2023 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

2023 bekçi alımı sınavı tarihi henüz belli değil. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

1 İSTANBUL 740

2 İZMİR 100

3 TEKİRDAĞ 55

4 MUĞLA 50

5 VAN 40

6 DİYARBAKIR 25

7 GAZİANTEP 15

8 EDİRNE 15

9 ISPARTA 15

10 TUNCELİ 15

11 IĞDIR 15

12 YALOVA 15

13 ARDAHAN 15

14 MARDİN 15

15 SİİRT 10

16 HAKKARİ 10

17 ŞIRNAK 10

18 AĞRI 10

19 ÇANKIRI 10

20 ÇANAKKALE 10

21 NEVŞEHİR 10

22 AKSARAY 10

23 YOZGAT 10

24 BİTLİS 10

25 ERZİNCAN 10

26 KİLİS 10

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