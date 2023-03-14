Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılında yapılan alımlarda kadro ve branş eğitim düzeyine göre farklılık gösterdi.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki branş dağılımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM

ÖN LİSANS

LİSANS

Sağlık Bakanlığı atamalarında adayların başvuru için özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. 2022 yılında yapılan Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, sağlık fizikçisi, sağlık teknisyeni ve şoför kadrolarına alımlar için adaylardan bazı yetkinlik belgeleri talep edilmişti.