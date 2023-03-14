Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?
"Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Deprem bölgesi için 12 bin 700 atama yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanırken, 2023 yılı sağlık çalışanı alımı için de beklentiler arttı. Yapılacak kurayla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için atamalar gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?
"Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, sorusunun yanıtı için adayların gözü kulağı yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?
SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında tamamlanan Sağlık personeli alımlarında yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıldığına dikkat çekerek ikinci atamalar için " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullandı.
İkinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı belli olmadı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlara ilişkin bilgilendirmeyi ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak ilana göre alımlar şekillenecek.
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak. İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.
2023 yılında yapılacak atamalarda en çok alımın hemşire, teknisyen (acil ve ilk yardım) gibi kadrolara olması bekleniyor.
EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA OLACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılında yapılan alımlarda kadro ve branş eğitim düzeyine göre farklılık gösterdi.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki branş dağılımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ORTAÖĞRETİM
ÖN LİSANS
LİSANS
Sağlık Bakanlığı atamalarında adayların başvuru için özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. 2022 yılında yapılan Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, sağlık fizikçisi, sağlık teknisyeni ve şoför kadrolarına alımlar için adaylardan bazı yetkinlik belgeleri talep edilmişti.
DEPREM BÖLGESİ İÇİN YER DEĞİŞİKLİĞİ ATAMASI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak." açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, 12 bin 700 atama başvurularıyla ilgili olarak, "Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart." bilgisini paylaştı.
Başvurular 15.03.2023 tarihi saat 18:00'e kadar PBS üzerinden yapılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?
- Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Kanlı ay tutulması ne zaman 2023? Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi?
- Konya deprem son dakika 2023! 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart İstanbul'da deprem olacak mı, var mı? AFAD son depremler listesi...
- Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! 11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?
- Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?
- ASHB son dakika açıkladı! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...
- 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI! TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 14 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı?
- 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? ÖDEME TARİHLERİ...