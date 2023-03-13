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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

"POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplamda 13 bin öğrenci alımı yapılacağı bilinirken son olarak mülakat etabı da tamamlandı. 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar mülakatlarda başarılı kabul edilecek. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

"POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı itibarıyla tamamlanan mülakatların ardından 29.Dönem POMEM sonuçları sorgulama işlemleri de başladı. 2023 yılında 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunlarından ise 800 erkek ve bin 800 kadın alımının gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

2023 POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakatları, Ocak ayı itibarıyla tamamlandı. Henüz 29. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları açıklanmadı. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Polis Akademi Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor.

Sonuçların Mart ayının son haftası erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan pa.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara mail, posta ve diğer değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları gönderilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

POMEM MÜLAKAT DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ön sağlık aşaması ve fiziki yeterlilik etaplarını geçen adaylar POMEM mülakatlarına katılmaya hak kazanır. Adaylara başkanlık tarafından belirlenen konulardan soru kartları çektirilir ve o konu hakkında sunum yapması için süre tanınır.

Ardından değerlendirme etabında adayların konu hakkındaki bilgi düzeyi, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi dikkate alınır.

100 puan üzerinden değerlendirmeye alınan mülakatta adayların 5 kriteri ele alınır. Her bir kriter için 20 puan verilir. POMEM mülakatlarında başarılı olabilmek için en az 70 puan alınması gerekmektedir.

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