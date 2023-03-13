POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
"POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplamda 13 bin öğrenci alımı yapılacağı bilinirken son olarak mülakat etabı da tamamlandı. 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar mülakatlarda başarılı kabul edilecek. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
"POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı itibarıyla tamamlanan mülakatların ardından 29.Dönem POMEM sonuçları sorgulama işlemleri de başladı. 2023 yılında 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunlarından ise 800 erkek ve bin 800 kadın alımının gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
2023 POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
POMEM mülakatları, Ocak ayı itibarıyla tamamlandı. Henüz 29. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları açıklanmadı. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Polis Akademi Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor.
Sonuçların Mart ayının son haftası erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan pa.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara mail, posta ve diğer değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları gönderilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
POMEM MÜLAKAT DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Ön sağlık aşaması ve fiziki yeterlilik etaplarını geçen adaylar POMEM mülakatlarına katılmaya hak kazanır. Adaylara başkanlık tarafından belirlenen konulardan soru kartları çektirilir ve o konu hakkında sunum yapması için süre tanınır.
Ardından değerlendirme etabında adayların konu hakkındaki bilgi düzeyi, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi dikkate alınır.
100 puan üzerinden değerlendirmeye alınan mülakatta adayların 5 kriteri ele alınır. Her bir kriter için 20 puan verilir. POMEM mülakatlarında başarılı olabilmek için en az 70 puan alınması gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?
- ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı branş dağılımı açıklandı mı?
- Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı yakalandı mı?
- 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...
- Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...
- 95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oscar ödül töreni Türkiye'de yayınlanacak mı?
- Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...
- YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Başakşehir 0-2 Beşiktaş maç sonucu! Kartal deplasmanda 2 golle galip