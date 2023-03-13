"POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı itibarıyla tamamlanan mülakatların ardından 29.Dönem POMEM sonuçları sorgulama işlemleri de başladı. 2023 yılında 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunlarından ise 800 erkek ve bin 800 kadın alımının gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?