"ÖGG 102. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ÖGG sınavlarının tarihleri paylaşılmıştı. Takvime göre, yılın ilk sınavı şubat ayında yapılacaktı. Peki, ÖGG 102. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?