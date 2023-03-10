ÖGG 102. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
"ÖGG 102. dönem sınav tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Şubat’ta yapılması planlanan 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ardından ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, ÖGG 102. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
"ÖGG 102. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ÖGG sınavlarının tarihleri paylaşılmıştı. Takvime göre, yılın ilk sınavı şubat ayında yapılacaktı. Peki, ÖGG 102. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
102. ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.
Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.
102. ÖGG sınavı 30 Nisan 2023 tarihinde organize edilecek.
SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
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