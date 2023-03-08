Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Jandarma astsubay alım tarihleri açıklandı mı?
"Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvuruların üzerinden uzun bir zaman geçmesi nedeniyle katılımcılar internet üzerinden “Jandarma astsubay/subay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Jandarma astsubay alım tarihleri açıklandı mı?
"Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Jandarma astsubay alım tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E-Devlet sayfası üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için başvurularını tamamlayan adaylar gelecek resmi açıklamalara odaklandı. Değerlendirme işlemleri tamamlandığı zaman sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak. Peki, Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Jandarma astsubay alım tarihleri açıklandı mı?
JANDARMA ASTSUBAY/SUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak. Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecek.
JANDARMA ASTSUBAY/SUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak. Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecek.
KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK
Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.
Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI
a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;
(1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),
(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
(3) Sınav ücreti ile ilgili;
(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,
(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,
(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.
Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.
Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.
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