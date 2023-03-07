"DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanan DSİ personel alımı için branş ve kadrolar belli olmuştu. Depremler nedeniyle ertelenen DSİ personel alımı sonuçları için tarihler merak edilmeye başladı. Peki, DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?