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DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

"DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı sonuçları için gözler kurumdan yapılacak açıklamaya çevrildi. 7 Şubat'ta açıklanması planlanan DSİ personel alımı sonuçları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ertelenmişti. Peki, DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

"DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanan DSİ personel alımı için branş ve kadrolar belli olmuştu. Depremler nedeniyle ertelenen DSİ personel alımı sonuçları için tarihler merak edilmeye başladı. Peki, DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamayla, 7 Şubat'ta sonuçlanması beklenen 1273 personel alımının ertelendiği bilgisi verildi.

DSİ'nin resmi adresinden paylaşılan duyuruda, sürece ilişkin son durum "Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır.

Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir." sözleriyle paylaşıldı.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı sonuçlarına ilişkin tarih araştırmaları sürüyor. 7 Şubat'ta açıklanması planlanan DSİ personel alımı sonuçları, meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.

Sonuçların Mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

DSİ personel alımı başvuru sonuçlarının 7 Şubat 2023 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları, dsi.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

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