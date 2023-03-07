10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM Polislik başvuruları nereden, nasıl yapılır 2023?
"10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Peki, 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM Polislik başvuruları nereden, nasıl yapılır 2023?
"10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM Polislik başvuruları nereden, nasıl yapılır 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Peki, 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM Polislik başvuruları nereden, nasıl yapılır 2023?
EGM 10 BİN POLİS ALIMI DUYURUSU: POLİS ALIMI NE ZAMAN?
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.
Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Ancak başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Detaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilanın yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.
Polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılıyor fakat henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadığı için detaylar belli olmadı.
POLİS ALIMI ŞARTLARI NELER?
Türk vatandaşı olmak.
Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.
Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.
KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.
Ceza almamış olmak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
POMEM VE PMYO NEDİR?
PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu): Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak amacı ile Polis Akademisi'ne bağlı olan en az lise mezunu polis adaylarına 2 yıllık süre ile ön lisans düzeyinde yatılı, parasız ve üniformalı mesleki öğretim ve eğitim veren eğitim kurumlarıdır.
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) : Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi'ne bağlı olarak görev yapan en az ön lisans mezunu polis adaylarına 4 aydan az olmamak üzere parasız, üniformalı ve yatılı mesleki eğitim ve öğretim veren eğitim kurumlarıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM Polislik başvuruları nereden, nasıl yapılır 2023?
- Net 11.600 TL ödeme! EYT’linin başı Nisan’da dönüyor! Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…
- 300 bin geçici işçiye kadro müjdesi geldi! Bakan açıkladı, bugün Meclis'e geliyor! 6 ay ve daha uzun çalışan...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla kura çekim tarihi! İstanbul TOKİ İSİM LİSTESİ!
- 4A,4B,4C emeklileri kapsıyor! SGK hizmet dökümünüzde 'S,Ş,K' harfleri varsa durum vahim! Hemen e-Devlet'e bakın
- Kısmetse Olur 67-68.BÖLÜM İZLE! 7 Mart Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?
- 2023 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hac ücreti 20-40 bin riyal kaç TL? www.hac.gov.tr durum sorgulama
- Kurtlar Vadisi'nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...
- Tesbih namazı nasıl kılınır, niyet edilir? Berat Kandili namazı kaç rekattır 100 rekat namazın fazileti nedir?
- Berat Kandili'nde adetliyken tespih çekilir mi, hangi dualar okunur? Adetli kadınlar camiye girebilir mi?
- Depremzede taşınma yardımı nasıl alınır? 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!
- %7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...