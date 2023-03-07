10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM Polislik başvuruları nereden, nasıl yapılır 2023?

POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılıyor fakat henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadığı için detaylar belli olmadı.