EGM 10 BİN POLİS ALIMI DUYURUSU | 2023 Polislik başvurusu nasıl yapılır, lise mezunu polis olabilir mi?
2023 yılına girilmesiyle birlite polislik başvurularının yapılacağı tarih merak konusu oldu. 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Mart ayı itibarıyla konuya dair son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Peki, EGM 10 bin polis alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar
Polis alımı başvuru tarihleri ve kadro bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Ocak ayında "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurda bulunmak isteyen adaylar, konuya dair detayları sorguluyor. Peki, polislik başvurusu nasıl yapılır? İşte, EGM 10 bin polis alımı başvuru ekranı!
EGM 10 BİN POLİS POLİS ALIMI NE ZAMAN?
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.
Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Ancak başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Detaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilanın yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.
Polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılıyor fakat henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadığı için detaylar belli olmadı.
POLİS ALIMI ŞARTLARI NELER?
Türk vatandaşı olmak.
Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.
Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.
KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
LİSE MEZUNU OLAN POLİS OLABİLİR Mİ?
En az Lise mezunu olmanız gerekir.Eğer yaşınız tutuyorsa lisans ve önlisans mezunu olanlar da TYT ile belirlenen taban puanı aldıkları zaman başvuru yapabilirler.
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- EGM 10 BİN POLİS ALIMI DUYURUSU | 2023 Polislik başvurusu nasıl yapılır, lise mezunu polis olabilir mi?
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