"Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 bin polis alımı başvuru tarihi için beklentiler mart ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Peki, Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?