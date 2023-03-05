Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?
"Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 10 bin polis alımı yapacak. EGM polis alımı ile başvuru şartlarını taşıyan adaylar müracaatlarını tamamlayacaklar. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nde yer alan açıklamada kadro dağılımı belli olmuştu. Peki, Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?
"Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 bin polis alımı başvuru tarihi için beklentiler mart ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Peki, Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?
EGM 10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.
Polis alımı ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
POMEM VE PMYO NEDİR?
PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu): Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak amacı ile Polis Akademisi'ne bağlı olan en az lise mezunu polis adaylarına 2 yıllık süre ile ön lisans düzeyinde yatılı, parasız ve üniformalı mesleki öğretim ve eğitim veren eğitim kurumlarıdır.
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) : Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi'ne bağlı olarak görev yapan en az ön lisans mezunu polis adaylarına 4 aydan az olmamak üzere parasız, üniformalı ve yatılı mesleki eğitim ve öğretim veren eğitim kurumlarıdır.
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- Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?
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