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Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?

"Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi son dönemde sıkça takip edilen konulardan birisi oldu. Son olarak 20 bin öğretmen ataması yapan MEB cephesinden gelecek açıklamalar beklenmeye başladı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?

"Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu." diyerek bu yıl da atama olabileceği sinyallerini vermişti. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması planlanan öğretmen atama takvimi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle OHAL bölgesi için öğretmen atama kılavuzu yayınlandı.

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada son 20 yılda 750 bin öğretmen ataması yapıldığında dikkat çekti.

Bakan Özer, "Her yıl öğretmen ataması oldu" ifadelerini kullanan Özer, gerekli istişarelerin yapılacağını ve alım yapılacağı tarihlerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.Daha önce yapılan açıklamada ise rehber öğretmen alımlarına ağırlık verileceğini ifade eden Özer 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize, her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" dedi.

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