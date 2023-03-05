"Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu." diyerek bu yıl da atama olabileceği sinyallerini vermişti. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?