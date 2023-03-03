"DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1.273 sözleşmeli personel alımı için başvurular 11-23 Ocak'ta tamamlanmıştı. Sonuçlar hakkında DSİ hakkında açıklama geldi. Peki, DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı sonuçları belli oldu mu?