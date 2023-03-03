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29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? www.pa.edu.tr sınav sonuçları sorgulama ekranı

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? www.pa.edu.tr sınav sonuçları sorgulama ekranı

29. dönem POMEM sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarih için gün sayıyor. Mülakat sonuçlarını bekleyen adaylar, POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularını aramam motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, 29. dönem POMEM sınav sonuçları bugün açıklanır mı? İşte POMEM 2023 sonuç sorgulama ekranı

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29.Dönem POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin Polis Akademisi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

POMEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ulaşacak.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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