EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama! Lisans, önlisans, ortaöğretim TABAN PUANLARI!
EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında alındı. EKPSS sonuçları dün açıklandı. Peki, EKPSS sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte, sonuç sorgulama ekranı ve taban puanlar
"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan EKPSS için sorgulamalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli bireyin kamu kurumlarına memur olarak atanacağı duyurulmuştu. Peki, EKPSS tercih ve kura sonuçları bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...
EKPSS TERCİH SONUÇLAR AÇIKLANDI
ÖSYM, EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında alındı. Geçtiğimiz yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. EKPSS yerleştirme sonuçlarının erişeme açıldı.
EKPSS KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS tercih sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin sosyal medya hesabından ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.
Sonuç ekranında adayların yerleştirildikleri kurumların adı yer alacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri
ile edineceklerdir.
EKPSS TABAN PUANLARI
EKPSS 2023 yerleştirme sonuçlarına göre 50 bin 623 kişi tercih yaptı. 2 bin 179 kişi yerleşirken 108 boş kontenjan kaldı.
2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)
2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kazım Akşar öldü mü? Kazım Akşar kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve rol aldığı diziler
- Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman?
- MECLİS TV CANLI YAYIN İZLE! 28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak? EYT görüşmeleri ne zaman?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS sınav başvuru tarihi! TYT - AYT - YDT yeni başvurular ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- BUGÜN MECLİS'TE! EYT' de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT'de son dakika değişiklik olacak mı?
- ZTK maçları ne zaman oynanacak 2023? Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? Çeyrek final tarihleri ve eşleşmeler...
- Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana'da okullar tatil mi, ertelendi mi?
- 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı? İzmir'de yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamalar!
- İzmir deprem son dakika 2023! 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı buzağı destek ödemeleri yattı mı?