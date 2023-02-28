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EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama! Lisans, önlisans, ortaöğretim TABAN PUANLARI!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama! Lisans, önlisans, ortaöğretim TABAN PUANLARI!

EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında alındı. EKPSS sonuçları dün açıklandı. Peki, EKPSS sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte, sonuç sorgulama ekranı ve taban puanlar

"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan EKPSS için sorgulamalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli bireyin kamu kurumlarına memur olarak atanacağı duyurulmuştu. Peki, EKPSS tercih ve kura sonuçları bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...

EKPSS TERCİH SONUÇLAR AÇIKLANDI

ÖSYM, EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında alındı. Geçtiğimiz yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. EKPSS yerleştirme sonuçlarının erişeme açıldı.

EKPSS KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

EKPSS tercih sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin sosyal medya hesabından ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.

Sonuç ekranında adayların yerleştirildikleri kurumların adı yer alacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri
ile edineceklerdir.

EKPSS TABAN PUANLARI

EKPSS 2023 yerleştirme sonuçlarına göre 50 bin 623 kişi tercih yaptı. 2 bin 179 kişi yerleşirken 108 boş kontenjan kaldı.

2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)

2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

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