DSİ personel alım sonuçları sorgulama: DSİ personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
"DSİ personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1273 personel alımına ilişkin başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona ermiş, adaylar sonuç duyurusuna kilitlenmişti. Peki, DSİ personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
"DSİ personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1273 sözleşmeli personel alımında son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Personel alımı için başvurular 11-23 Ocak tamamlanmış, sonuçlar için 7 Şubat 2023 tarihi işaret edilmişti. Peki, DSİ personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
SONUÇ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yapılan duyuruya göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde www.dsi.gov.tr ayrıca bildirilecek.
DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
DSİ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada;
"06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi, yıkıcı etkisini gösterdiği 10 ilimizle birlikte birçok ilimizi de etkilemiştir.
Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde www.dsi.gov.tr ayrıca bildirilecektir.
Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun." denildi.
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