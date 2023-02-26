"Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı için bekleyiş sürüyor. Bakanlık tarafından yapılacak olan 2. personel alımında 42 bin 500 kişi için kura çekimi yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?