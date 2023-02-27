"DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1.273 personel alımı sonuçları hangi tarihte belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1273 sözleşmeli personel alımında son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Personel alımı için başvurular 11-23 Ocak tamamlanmış, sonuçlar için 7 Şubat 2023 tarihi işaret edilmişti. Peki, DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1.273 personel alımı sonuçları hangi tarihte belli olur?