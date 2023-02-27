"Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 81 ilde 2023 bekçi alımları ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için ön başvurular geçtiğimiz haftalarda alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 81 ilde 2023 bekçi alımları ne zaman yapılacak?