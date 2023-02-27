Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 81 ilde 2023 bekçi alımları ne zaman yapılacak?
"Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 81 ilde gerçekleşecek bekçi alımları için EGM ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 81 ilde 2023 bekçi alımları ne zaman yapılacak?
"Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 81 ilde 2023 bekçi alımları ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için ön başvurular geçtiğimiz haftalarda alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 81 ilde 2023 bekçi alımları ne zaman yapılacak?
BEKÇİLİK ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik ön başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ön başvuru sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
2023 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
2023 bekçi alımı sınavı tarihi henüz belli değil. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI
S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI
1 İSTANBUL 740
2 İZMİR 100
3 TEKİRDAĞ 55
4 MUĞLA 50
5 VAN 40
6 DİYARBAKIR 25
7 GAZİANTEP 15
8 EDİRNE 15
9 ISPARTA 15
10 TUNCELİ 15
11 IĞDIR 15
12 YALOVA 15
13 ARDAHAN 15
14 MARDİN 15
15 SİİRT 10
16 HAKKARİ 10
17 ŞIRNAK 10
18 AĞRI 10
19 ÇANKIRI 10
20 ÇANAKKALE 10
21 NEVŞEHİR 10
22 AKSARAY 10
23 YOZGAT 10
24 BİTLİS 10
25 ERZİNCAN 10
26 KİLİS 10
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