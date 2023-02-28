28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023
ABONE OL
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?

"Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması beklenen öğretmen atama takvimi 2023 yılı içerisinde başvuru yapmak isteyen binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?

"Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı içerisinde alınması planlanan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları haricinde OHAL bölgesindeki öğretmenlere yer değiştirme hakkı ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması planlanan öğretmen atama takvimi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle OHAL bölgesi için öğretmen atama kılavuzu yayınlandı.

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada son 20 yılda 750 bin öğretmen ataması yapıldığında dikkat çekti. "Her yıl öğretmen ataması oldu" ifadelerini kullanan Özer, gerekli istişarelerin yapılacağını ve alım yapılacağı tarihlerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Daha önce yapılan açıklamada ise rehber öğretmen alımlarına ağırlık verileceğini ifade eden Özer 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize, her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA