"Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı içerisinde alınması planlanan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları haricinde OHAL bölgesindeki öğretmenlere yer değiştirme hakkı ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?