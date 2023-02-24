Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?
"Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı kapsamında başvurular 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek başvuru sonucu duyurusuna odaklandı. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?
"Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Adaylar başvurularını 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında https://pa.edu.tr adresi üzerinden tamamladı. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Adaylar hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.
İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
Sınav tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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- Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?
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