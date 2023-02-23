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Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023
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Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı?

"Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 42.500 kişi ile ilk personel alımları aralık ayı içerisinde gerçekleştirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı?

"Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı tarihleri, kontenjan ve branş dağılımının nasıl olacağı atama bekleyen sağlıkçılar tarafından mercek altına alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.

PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.

İLK PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

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