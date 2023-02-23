"Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı tarihleri, kontenjan ve branş dağılımının nasıl olacağı atama bekleyen sağlıkçılar tarafından mercek altına alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı?