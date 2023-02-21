"POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 yıllık üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan ve polis olabilmek için POMEM mülakatlarına katılan adaylar, sonuçlar için bekleyişe geçti. Emniyet teşkilatında görev almak isteyen adaylar ilk olarak sağlık kontrolü ardından ise fiziki yeterlilik sınavlarına katıldı. Peki, POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?