POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
"POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fiziki yeterlilik aşamasını geride bırakarak POMEM mülakatlarına katılan binlerce aday mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
"POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 yıllık üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan ve polis olabilmek için POMEM mülakatlarına katılan adaylar, sonuçlar için bekleyişe geçti. Emniyet teşkilatında görev almak isteyen adaylar ilk olarak sağlık kontrolü ardından ise fiziki yeterlilik sınavlarına katıldı. Peki, POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI BEKLENİYOR
POMEM mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığından yapılacak açıklama bekleniyor. Henüz 29. dönem POMEM sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Mülakat sonuçları www.pa.edu.tr adresinden erişime açılacak. Adaylara ayrıca posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
POMEM MÜLAKAT PUANI KAÇ OLMALI?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.Adayın mülakatlarda başarılı olması için yüz puan üzerinden en az 70 alması gerekmektedir.
POMEM NEDİR?
Pomem, Polis Meslek Eğitim Merkezi demektir. Dört yıllık üniversite mezunları arasından emniyet mensubu olmak isteyenler girebilmektedir. Fakat öncelikle gerekli sınav aşamalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Üç aşamada uygulanan sınavlardan ilki, Ön sağlık kontrolüdür. Emniyet teşkilatında görev yapabileceklerin gerekli kriterlere sahip olması gerekmektedir. İkinci aşama fiziki yeterlilik sınavı ve üçüncü aşama da mülakat sınavlarıdır.
Pomem, Polis Mesleki Eğitim Merkezi kısaltmasıdır. Bu kurumdan alacakları eğitim sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve gereken şartları taşıyanlar polis olmaktadır
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