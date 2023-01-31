Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?

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Sağlık Bakanlığı atamalarında adayların başvuru için özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. 2022 yılında yapılan Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, sağlık fizikçisi, sağlık teknisyeni ve şoför kadrolarına alımlar için adaylardan bazı yetkinlik belgeleri talep edilmişti. Genel başvuru şartları ise şu şekildeydi;

1.1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.