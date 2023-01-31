OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? OGM 1.128 personel alımı başvuru şartları neler?
"OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama sonrası birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? OGM 1.128 personel alımı başvuru şartları neler?
"OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? OGM 1.128 personel alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. OGM personel alımı başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabiliyor. Peki, OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? OGM 1.128 personel alımı başvuru şartları neler?
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
OGM personel alımı başvuruları için süreç 26 Ocak itibarıyla başladı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaa göre başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
E-devletten Bakanlığın sayfasına yönlendirilen kullanıcılar başvurularını 6 Şubat Pazartesi gününe dek yapabilecek.
Bakanlıktan Yapılan açıklamaya göre başvuru süresi uzatılmayacak.
OGM PERSONEL ALIMI İLANI
Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
OGM PERSONEL ALIMI İÇİN ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,
c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
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