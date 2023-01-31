Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2023 DSİ 1273 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

DSİ personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvurular 11-23 Ocak'ta yapıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2023 DSİ 1273 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, DSİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası www.dsi.gov.tr üzerinden açıklanacak. Başvuruların son günü itibarıyla 15 gün içerisinde açıklanacağı belirtilen sonuçların, önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.