90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM: 2023 taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Kimleri kapsıyor?

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

Bakan Bilgin, 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.