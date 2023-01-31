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90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM: 2023 taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Kimleri kapsıyor?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM: 2023 taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Kimleri kapsıyor?

Taşeron işçiye kadro düzenlemesinde gözler Meclis'e çevrildi. KİT'lerde çalışan 90 bin taşeron işçiye kadro konusunda çalışmaların olduğu duyurulmuştu. Sözleşmeliye kadro ile EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin ardından taşeron işçilere kadro düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Peki, 2023 taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Taşerona kadro ne zaman verilecek?" sorusu, son günlerde sık sık araştırılıyor. KİT'lerde çalışan 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiler hakkında çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu. Peki, 2023 taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? Ayrıntılar haberimizde...

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

Bakan Bilgin, 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinde çalışmalar henüz tamamlanmadı. Geçici işçi meselesinin çözülmesi sonrası taşerona kadro konusunda resmi sürecin başlaması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

KİT'lerde çalışan taşeron işçilere kadro düzenlemesine yönelik çalışma tamamlandıktan sonra kimlerin kadroya geçeceği de netlik kazanacak.

TAŞERON VE GEÇİCİ İŞÇİYE AYRI KADRO ÇALIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde geçici işçi meselesine değinen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

"O meclise gönderilecek hale gelecek, teknik çalışmaları yapıyoruz. O sorunun çözülmesine hassasiyet gösteriyoruz. O arkadaşlarımızın bütün haklarından istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz. Taşeronla karıştırılıyor, onunla aynı değil. O ayrı bir konu."

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