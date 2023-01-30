Bekçilik alımı başvuruları ne zaman sona erecek 2023? Bekçilik alımı başvuru sonuçları belli oldu mu?
"Bekçilik alımı başvuruları ne zaman sona erecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Peki, Bekçilik alımı başvuruları ne zaman sona erecek 2023? Bekçilik alımı başvuru sonuçları belli oldu mu?
"Bekçilik alımı başvuruları ne zaman sona erecek 2023? Bekçilik alımı başvuru sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımları için beklenen son dakika açıklaması geldi. Bekçi olmak için başvuru işlemlerini sürdüren adaylar sürecin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Bekçilik alımı başvuruları ne zaman sona erecek 2023? Bekçilik alımı başvuru sonuçları belli oldu mu?
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu'nda şu ifadelere yer verildi;
26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday İşlemleri Sisteminde "aday bilgilerini güncelle" butonuna basarak bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan adayların sorumluluğu kendisine aittir. Ayrıca, adaylar başvuru yapacağı ili kendisi seçeceğinden konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili kontrol ettikten sonra başvurusunu onaylamalıdır.
BEKÇİ ALIM YERLERİ
İSTANBUL, İZMİR, TEKİRDAĞ, MUĞLA, VAN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, EDİRNE, ISPARTA, TUNCELİ, IĞDIR, YALOVA, ARDAHAN, MARDİN, SİİRT, HAKKARİ, ŞIRNAK, AĞRI, ÇANKIRI, ÇANAKKALE, NEVŞEHİR, AKSARAY, YOZGAT, BİTLİS, ERZİNCAN, KİLİS
2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
Ön başvuruların son günü itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru ücreti olan 680 TL 18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.
Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır. Adaylar başvuru ücretini sadece kendi adına ve kendi TC kimlik numarasına yatırmaları gereklidir.
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