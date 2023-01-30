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DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur?

"DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu alım için başvurular 11-23 Ocak tarihleri arasında alındı. Peki, DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur?

"DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. İnşaat mühendisi, destek personeli, büro personeli, makine mühendisi, harita mühendisi gibi kadrolar için 11 Ocak'ta başlayan başvuru işlemleri, 23 Ocak tarihinde son buldu. Peki, DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur?

2023 DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Alımların belirtilen unvanlarda 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav uygulanmadan yapılacağı belirtildi.

Adaylar başvurularını "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11 Ocak 2023 - 23 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Sıralamaya girenlerin 2 (İki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup asil kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde yayınlanacak.

Başvuru işlemlerinin 23 Ocak'ta sona erdiği bilgisi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Şubat Salı gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr üzerinden başvuru sonuçları sorgulanabilecek.

Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecek.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi,

19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

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