10 bin polis alımı ilanı, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 10 bin polis alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de başvuruların başlayacağı tarih oldu. Peki, 10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...