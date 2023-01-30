10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir?
MEMURLAR ahaber.com.tr
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin yeni polis alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gözler ilana çevrildi. 2023 yılı 10 bin polis alımı başvuru tarihlerini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
10 bin polis alımı ilanı, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 10 bin polis alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de başvuruların başlayacağı tarih oldu. Peki, 10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...
10 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1.000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru alınacak.
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