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10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin yeni polis alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gözler ilana çevrildi. 2023 yılı 10 bin polis alımı başvuru tarihlerini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

10 bin polis alımı ilanı, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 10 bin polis alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de başvuruların başlayacağı tarih oldu. Peki, 10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

10 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1.000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru alınacak.

POLİS ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 bin polis memuru alımı ilanı henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde ilanın yayımlanması ile birlikte başvuru tarihleri de belli olacak.

POLİS ALIMLARI NASIL YAPILIYOR?

KPSS'den yeterli puanı alan polis memuru adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor. Bu eğitimleri de başarıyla tamamlayan adayların atamaları yapılıyor.

POLİS ALIMI GENEL ŞARTLAR

* Türk vatandaşı olmak.

* Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

* Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

* KPSS baraj puanını geçmek. (POMEM için geçerlidir.)

* Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

* Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

* Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

* Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

* Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

* Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

* Ceza almamış olmak.

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2023 POLİS MAAŞI NE KADAR?

2023 Ocak-Temmuz dönemlerinde geçerli olacak polis maaşları şu şekilde:

Polis memuru (8/1): 17.183 TL

Başkomiser (3/1): 19.769 TL

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