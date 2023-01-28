2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Branş dağılımı, kontenjanlar...
Yeni yıla girilmesiyle birlikte "Öğretmen atamaları ne zaman olacak?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Öğretmen atama takvimi 2023, MEB duyurusu ile kısa zamanda paylaşılması beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki,"Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?" İşte, haberin detayları...
Yüzlerce öğretmen adayının gözü atama takvimine çevrildi. Ocak ayı ile birlikte "Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2023 sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ne zaman başlıyor?" soruları gündeme getirilmeye başladı. Branş dağılımı ve kadrolar merak edilirken bugün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 öğretmen atama takvimi hakkında merak edilen detaylar...
2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?
2023 öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadığı için atama takvimi açıklanmadı.2023 öğretmen atamalarına yönelik haberler ve atamalarla ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır." dedi. Geçen yıl ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı.
BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"
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- 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Branş dağılımı, kontenjanlar...
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