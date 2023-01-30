Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?
"Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli subay ve astsubay alacak. Başvurular uzun zaman önce bitti ve sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Peki, Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?
"Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınan başvuru işlemleri sonrası adaylar Jandarma astsubay alımı sonuçları için gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki, Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Jandarma sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın başvuru sonuçlarına ilişkin bir tarih açıklaması bulunmuyor.
Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra başvuru sonuçları https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulanacak.
KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK
Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.
Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.
ADAYLAR FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINA KATILACAK
Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Fiziki Kontrol aşamasında fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.
Fiziki kontrol komisyonları tarafından "ASEM Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
SON AŞAMA SÖZLÜ MÜLAKAT
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.
(2) Değerlendirmede adayın;
(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
(b) Kendisinden istenileni kavrama,
(c) Özgüveni,
(ç) İfade etme yeteneği,
(d) Beden dilini kullanma becerisi, beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden yapılır.
Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.
SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecekler.
Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak.
Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.
SINAVLAR ÜÇ AŞAMADA YAPILACAK
Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Fiziki Kontrol aşamasında fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.
Fiziki kontrol komisyonları tarafından "ASEM Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.
Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS kura ve atama sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya'nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!
- Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?
- 10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir?
- Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak? MSB askerlik yerleri sorgulama!
- FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 30 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...
- Diyanet açıklaması: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Takvim açıklandı mı?
- Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 22. hafta maç programı!
- 2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorgulama ekranı...
- EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...
- Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? GSB ödeme takvimi