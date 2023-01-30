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Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?

"Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli subay ve astsubay alacak. Başvurular uzun zaman önce bitti ve sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Peki, Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?

"Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınan başvuru işlemleri sonrası adaylar Jandarma astsubay alımı sonuçları için gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki, Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın başvuru sonuçlarına ilişkin bir tarih açıklaması bulunmuyor.

Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra başvuru sonuçları https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulanacak.

KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK

Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

ADAYLAR FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINA KATILACAK

Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Fiziki Kontrol aşamasında fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

Fiziki kontrol komisyonları tarafından "ASEM Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

SON AŞAMA SÖZLÜ MÜLAKAT

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi, beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden yapılır.

Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecekler.

Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.

SINAVLAR ÜÇ AŞAMADA YAPILACAK

Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Fiziki Kontrol aşamasında fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

Fiziki kontrol komisyonları tarafından "ASEM Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

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