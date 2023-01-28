OGM memur alımı ilanı 2023: Orman Genel Müdürlüğü 1.128 personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı...
Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 1.128 personel alımı için başvurular 26 Ocak'ta başladı. OGM bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, söz konusu ilanın detaylarını araştırıyor. Hangi kadrolara memur alınacağı merak edilirken, bir yandan da başvuru sürecine ilişkin detaylar sorgulanıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır? OGM başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1.128 memur alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır? OGM başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
26 Ocak'ta başlayan başvurular 6 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapabilecekler.
c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
ORMAN MUHAFAZA MEMURU
Adana (10), Adıyaman (8), Afyonkarahisar (11), Ağrı (3), Amasya (2), Ankara (17), Antalya (50), Ardahan (6), Artvin (18), Aydın (30), Balıkesir (49), Bartın (4), Batman (9), Bayburt (2), Bilecik (18), Bingöl (5), Bitlis (7), Bolu (5), Burdur (20), Bursa (44), Çanakkale (53), Çankırı (10), Çorum (4), Denizli (25), Diyarbakır (11), Edirne (14), Erzincan (12), Erzurum (2), Eskişehir (47), Gaziantep (2), Giresun (10), Gümüşhane (4), Hakkari (5), Hatay (16), Isparta (10), İstanbul (37), İzmir (46), Kahramanmaraş (5), Karabük (1), Karaman (5), Kars (5), Kastamonu (2), Kayseri (7), Kırklareli (24), Kırşehir (2), Kilis (2), Kocaeli (28), Konya (18), Kütahya (51), Malatya (7), Manisa (33), Mardin (7), Mersin (16), Muğla (52), Muş (4), Ordu (19), Rize (23), Sakarya (50), Samsun (13), Siirt (6), Sinop (6), Sivas (30), Şanlıurfa (4), Şırnak (8), Tekirdağ (12), Tokat (3), Trabzon (9), Tunceli (7), Uşak (5), Van (5), Yalova (14), Yozgat (17), Zonguldak (2) Toplam: 1128
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM memur alımı ilanı 2023: Orman Genel Müdürlüğü 1.128 personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı...
- Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı? Kapsam genişliyor! Sözleşmeliye kadroda yeni gelişme...
- Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Esra Erol'da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" Paranormal olaylar...
- İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Yalı Çapkını 19. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 27 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
- Miktar değişti, e Devlet'ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?
- CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | Cemre nedir, düştü mü? Havaya, suya, toprağa ne zaman, hangi ayda düşer?
- EYT'de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!
- Şartların tamamını sağlayanlara karşılıksız aylık bağlanacak! VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! İşte başvuru formu
- Arife Gökçe son dakika bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe yeni gelişme, haber var mı?