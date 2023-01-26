26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı!

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023
ABONE OL
EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı!

EKPSS tercih sonuçlarını bekleyenlerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Tercih başvuruları, 5-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Bşvuruda bulunan adaylar, "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Tecih sorgulama işlemi T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile yapabilecek. İşte, EKPSS hakkında merak edilenler..

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı terih arama motorlarında sorgulanmaya başladı. EKPSS tercih başvuruları 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erdi. Başvuruda bulunan adaylar, "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Tercihlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar arasından kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmesi yapılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçen yıl başvuruları 14 Ocak'ta sona eren EKPSS yerleştirme sonuçları 17 Şubat 2022 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl da EKPSS tercih sonuçlarının şubat ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılacak değerlendirmelerin ardından 2023 EKPSS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir.

İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA