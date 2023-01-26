Öğretmen atama takvimi açıklaması geldi mi? Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Özellikle atama tarihleri ile branş ve kadro dağılımını merak eden binlerce kişi konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman 2023? MEB ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman 2023? MEB ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atamalara ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu. Peki, Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman 2023? MEB ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
2023 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları aktardı: "Her atamada öncelik verdiğiniz alanlarımız var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın 7 bin 503'ünü okul öncesi öğretmenlerle. Çünkü öyle politikamız var.
Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım. 25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili farkındalık, önleyici, davranış paterni üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimi uygulamaya başladık. Şimdi bu ihtiyaçlar hep rehber öğretmene ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz."
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır." dedi. Geçen yıl ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı.
2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?
2023 öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadığı için atama takvimi açıklanmadı.2023 öğretmen atamalarına yönelik haberler ve atamalarla ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.
BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"
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