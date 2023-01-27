DSİ sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Devlet Su İşleri başvuru sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
Devlet Su İşleri Başkanlığı'na yapılacak 1.273 sözleşmeli personel alımında başvuru süreci tamamlandı. Atamalar yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. DSİ personel alımı sonuçlarına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DSİ sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Devlet Su İşleri başvuru sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
DSİ personel alımı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılı içerisinde Devlet Su İşleri Başkanlığı'na yapılacak 1.273 sözleşmeli personel alımı için başvurular 11-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Başvurularını yapan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, DSİ sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Devlet Su İşleri başvuru sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde açıklanacak. Buna göre, DSİ personel alımı başvuru sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 katı kadar da yedek aday belirlenecek.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- DSİ tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı kadarda yedek aday belirlenecek.
3- Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacak.
4- Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
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