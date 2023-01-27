DSİ sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Devlet Su İşleri başvuru sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- DSİ tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı kadarda yedek aday belirlenecek.