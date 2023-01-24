Jandarma 1680 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK astsubay alımı sınav tarihi açıklandı mı?
"Jandarma 1680 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) boş kadrolarında görevlendirilmek üzere 1680 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. Peki, Jandarma 1680 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK astsubay alımı sınav tarihi açıklandı mı?
"Jandarma 1680 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK astsubay alımı sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştirilecek. Peki, Jandarma 1680 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK astsubay alımı sınav tarihi açıklandı mı?
2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden alındı.
Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirdi.
2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak.
SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecekler.
Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak.
Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI
a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;
(1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),
(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
(3) Sınav ücreti ile ilgili;
(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,
(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,
(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.
Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.
Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.
SINAVLAR ÜÇ AŞAMADA YAPILACAK
Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Fiziki Kontrol aşamasında fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.
Fiziki kontrol komisyonları tarafından "ASEM Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.
Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.
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