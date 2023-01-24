"Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi bünyesinde bin 250 bekçiye istihdam sağlanacağını duyurdu. Ön başvuruların başladığı bekçilik başvurularında sınava katılmak için yatırılması gereken ücret ise merak konusu oldu. Peki Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?