Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Bekçilik sınavı ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesine alınacak 1.250 bekçi için ön başvurular başladı. Bekçi olmak isteyen binlerce aday, sözlü, yazılı ve fiziki parkur sınavlarında birbiriyle yarışacak. Peki, bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi bünyesinde bin 250 bekçiye istihdam sağlanacağını duyurdu. Ön başvuruların başladığı bekçilik başvurularında sınava katılmak için yatırılması gereken ücret ise merak konusu oldu. Peki Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu başlıklı açıklamada bekçi alımı başvurularının, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile girişi ile yapılacağı bildirildi. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından bekçilik 2023 sınav başvuru ücreti 680 TL olarak belirtildi.
EGM BEKÇİ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?
18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır. Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.
HANGİ İLLERDE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?
İstanbul: 740 kişi
İzmir: 100 kişi
Tekirdağ: 55 kişi
Muğla: 50 kişi
Van: 40 kişi
Diyarbakır: 25 kişi
Gaziantep: 15 kişi
Edirne: 15 kişi
Isparta: 15 kişi
Tunceli: 15 kişi
Iğdır: 15 kişi
Yalova: 15 kişi
Ardahan: 15 kişi
Mardin: 15 kişi
Siirt: 10 kişi
Hakkari: 10 kişi
Şırnak: 10 kişi
Çankırı: 10 kişi
Ağrı: 10 kişi
Çanakkale: 10 kişi
Nevşehir: 10 kişi
Aksaray: 10 kişi
Yozgat: 10 kişi
Bitlis: 10 kişi
Erzincan: 10 kişi
Kilis: 10 kişi
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- Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
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