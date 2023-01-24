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Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Bekçilik sınavı ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesine alınacak 1.250 bekçi için ön başvurular başladı. Bekçi olmak isteyen binlerce aday, sözlü, yazılı ve fiziki parkur sınavlarında birbiriyle yarışacak. Peki, bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi bünyesinde bin 250 bekçiye istihdam sağlanacağını duyurdu. Ön başvuruların başladığı bekçilik başvurularında sınava katılmak için yatırılması gereken ücret ise merak konusu oldu. Peki Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu başlıklı açıklamada bekçi alımı başvurularının, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile girişi ile yapılacağı bildirildi. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından bekçilik 2023 sınav başvuru ücreti 680 TL olarak belirtildi.

EGM BEKÇİ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır. Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

HANGİ İLLERDE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

İstanbul: 740 kişi

İzmir: 100 kişi

Tekirdağ: 55 kişi

Muğla: 50 kişi

Van: 40 kişi

Diyarbakır: 25 kişi

Gaziantep: 15 kişi

Edirne: 15 kişi

Isparta: 15 kişi

Tunceli: 15 kişi

Iğdır: 15 kişi

Yalova: 15 kişi

Ardahan: 15 kişi

Mardin: 15 kişi

Siirt: 10 kişi

Hakkari: 10 kişi

Şırnak: 10 kişi

Çankırı: 10 kişi

Ağrı: 10 kişi

Çanakkale: 10 kişi

Nevşehir: 10 kişi

Aksaray: 10 kişi

Yozgat: 10 kişi

Bitlis: 10 kişi

Erzincan: 10 kişi

Kilis: 10 kişi

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