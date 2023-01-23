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2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Şartları ve kontenjan sayısı!

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Giriş Tarihi: 23.01.2023
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2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Şartları ve kontenjan sayısı!

"2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını yayımladı. Peki, 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Şartları ve kontenjan sayısı!

"2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı başvuru ekranı 2023, bugün itibariyle erişime açılıyor. 26 ile yapılacak olan alımda toplam 1250 kişi istihdam edilecek. Polis Akademisi Başkanlığı, 2023/1. Dönem bekçi alımıyla ilgili başvuru şartlarına ve tarihlerine yer verdi. Peki, 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Şartları ve kontenjan sayısı!

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Haftalardır heyecanla beklenen bekçi alımı duyurusu, 18 Ocak tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet adresinden yayınlandı. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu başlıklı açıklamada bekçi alımı başvurularının, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile girişi ile yapılacağı bildirildi.

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından bekçilik 2023 sınav başvuru ücreti olan 680 TL, 18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ MAAŞI 2023 NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

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