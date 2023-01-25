Sağlık Bakanlığı son duyurular! Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alım tarihi açıklandı mı?

"Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alım tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Koca tarafından geçtiğimiz aylarda iki etaplı yapılacağı ilan edilen 85 bin personel alımına ilişkin ilk etap tamamlanmıştı. Gözler şimdi 2. etabın başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alım tarihi açıklandı mı?