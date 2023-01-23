"Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının gelmesinin ardından atama bekleyen sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek yeni alım takvimini bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?