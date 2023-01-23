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Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?

"Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 85 bin personel alımı için ilk etapta 42 bin 500 kişi alınmıştı. İkinci alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?

"Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının gelmesinin ardından atama bekleyen sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek yeni alım takvimini bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ATAMA NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlık bünyesinde görev yapacak toplamda 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasının gerçekleştirildiğini ve ikinci atamalar için kalan kısmın hemen atamalarının yapılacağını açıklamıştı.

15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireataması yapıldı. Toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ikinci alıma dair şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

KILAVUZ YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin kılavuzu merakla bekleniyordu. ÖSYM'den personel alımına ilişkin kılavuz yayınlandı.

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