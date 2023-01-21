Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı? Sağlık Bakanlığı ikinci alım duyurusu geldi mi? Son açıklamalar sayfası...
"Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak 85 bin alımın 42 bin 250'si için süreç tamamlandı. İkinci alımlar için gözler Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı? Sağlık Bakanlığı ikinci alım duyurusu geldi mi? Son açıklamalar sayfası...
"Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı? Sağlık Bakanlığı ikinci alım duyurusu geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 85 bin personel alımı için ilk etapta 42 bin 250 kişi için süreç tamamlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı? Sağlık Bakanlığı ikinci alım duyurusu geldi mi? Son açıklamalar sayfası...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI ME ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni atamalar hakkında bilgi geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Bakanlık bünyesine alım yapılacak kadrolar ve branş dağılımları ilk olarak ÖSYM'ye bildirilecek.
Ardından ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Tercih kılavuzunun duyurulması ile beraber 2. alım tarihleri belli olacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından atama işlemleri yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 85 bin personel alımı ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna değinerek buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'si tıbbi sekreter 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.
Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başladı mı, ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci alımı başvuru şartları neler?
İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte netlik kazanacak.
KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asil ve asil sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlendi.
Ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.
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