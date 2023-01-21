EKPSS sınav sonucu ve kura ile yerleştirme bekleyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın ediyor. Engelli memur kadrolarına yapılacak atamalar için gerçekleştirilen EKPSS sınavına binlerce aday katılım sağladı. Sınav sonuçları sonrası 5-13 Ocak'ta tercihler gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, EKPSS kura atama sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5-13 Ocak'ta gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları için kesin tarih bilinmese de, atamaların önümüzdeki hafta içerisinde yapılması tahmin ediliyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.