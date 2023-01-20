Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asil ve asil sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlendi.

Ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.