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Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?

"Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki etapta toplam 85 bin kişi alacaklarını dile getirmişti. İlk etapta 30 bin kişilik personel alımı yaşanmıştı. Böylece 55 bin kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2023 yılında yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?

"Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 85 bin kişilik personel alımının ilk etabı 30 kişi ile sona erdi. Bu noktada Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI ME ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni atamalar hakkında bilgi geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Bakanlık bünyesine alım yapılacak kadrolar ve branş dağılımları ilk olarak ÖSYM'ye bildirilecek.

Ardından ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Tercih kılavuzunun duyurulması ile beraber 2. alım tarihleri belli olacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından atama işlemleri yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 85 bin personel alımı ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna değinerek buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'si tıbbi sekreter 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.

İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte netlik kazanacak.

KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asil ve asil sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlendi.

Ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.

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