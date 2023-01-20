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Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler? İl il kontenjanlar...

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Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler? İl il kontenjanlar...

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2023/1. Dönem ile ilgili başvuru tarihlerini duyurdu. Paylaşımda 26 şehre(1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler?

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı 2023 başvuru ne zaman, şartları nedir soruları peş peşe gündeme geliyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

BEKÇİ MAAŞI 2023 NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, YAŞ SINIRI VE KPSS ŞARTI VAR MI?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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