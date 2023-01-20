Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler? İl il kontenjanlar...
"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2023/1. Dönem ile ilgili başvuru tarihlerini duyurdu. Paylaşımda 26 şehre(1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler?
"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı 2023 başvuru ne zaman, şartları nedir soruları peş peşe gündeme geliyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler?
BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU NE ZAMAN?
Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
BEKÇİ MAAŞI 2023 NE KADAR?
İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL
Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL
Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL
BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, YAŞ SINIRI VE KPSS ŞARTI VAR MI?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler? İl il kontenjanlar...
- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?
- Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kura takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...
- Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 18. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 20 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son duyurular...
- Üniversite sınavı 2023 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM YKS hangi tarihte gerçekleşecek?
- Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2023 Nisan ara tatil hangi tarihte?
- Fenomen dizi için flaş karar! Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?