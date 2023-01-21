İŞKUR TYP başvuru ekranı: 2023 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? Güncel İŞKUR TYP ilanları...

İŞKUR TYP güncel ilanlar, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Okullarda temizlik ya da güvenlik görevlisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar, MEB TYP alımlarının hangi illerde yapıldığını araştırıyor. Okulların temizliğinde ve güvenliğinde çalıştırılmak üzere gerçekleştirilen MEB TYP işçi alımları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? İşte İŞKUR TYP başvuru ekranı ve güncel ilanlar...

MEB TYP İŞÇİ ALIMI GÜNCEL İLANLAR

İŞKUR TYP kapsamında son ilanlara göre 2 farklı şehirde alım yapıldığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde çeşitli ilanların yayınlanması ve 60 bin kişilik alım yapılması ön görülüyor. Güncel ilanlara göre alım yapılacak iller ve kadro dağılımı şöyle:

* Kahramanmaraş 800 Kişi,

* Kastamonu 520 Kişi,