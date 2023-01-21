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İŞKUR TYP başvuru ekranı: 2023 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? Güncel İŞKUR TYP ilanları...

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Giriş Tarihi: 21.01.2023
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İŞKUR TYP başvuru ekranı: 2023 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? Güncel İŞKUR TYP ilanları...

Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında yurt genelinde binlerce kişi istihdam edildi. İŞKUR tarafından TYP kapsamında gerçekleştirilen personel alımlarında güncel ilanlar araştırılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, TYP ile okullara temizlik görevlisi alımı oldu. Peki, MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? İşte İŞKUR TYP başvuru ekranı ve güncel ilanlar...

İŞKUR TYP güncel ilanlar, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Okullarda temizlik ya da güvenlik görevlisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar, MEB TYP alımlarının hangi illerde yapıldığını araştırıyor. Okulların temizliğinde ve güvenliğinde çalıştırılmak üzere gerçekleştirilen MEB TYP işçi alımları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? İşte İŞKUR TYP başvuru ekranı ve güncel ilanlar...

MEB TYP İŞÇİ ALIMI GÜNCEL İLANLAR

İŞKUR TYP kapsamında son ilanlara göre 2 farklı şehirde alım yapıldığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde çeşitli ilanların yayınlanması ve 60 bin kişilik alım yapılması ön görülüyor. Güncel ilanlara göre alım yapılacak iller ve kadro dağılımı şöyle:

* Kahramanmaraş 800 Kişi,

* Kastamonu 520 Kişi,

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP iş ilanları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi'ne kayıt olmalısınız.

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İŞKUR TYP KİMLER KATILABİLİR?

Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR'a işsizlik kaydı olan, 18 yaşını bitiren, emekli ve malûl aylığı almayan ve açık öğretim gibi devam zorunluluğu olmayan öğrenciler katılabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de programlara katılabiliyor. Programdan tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım veya orman işçileri de yararlanabiliyor. Programlara, adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabiliyor.

TYP ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILIYOR?

* Çevre temizliği
* Kamusal altyapının yenilenmesi
* Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
* Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
* Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
* Ağaçlandırma
* Park düzenlemeleri

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
- Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

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