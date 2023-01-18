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ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇLARI | 2023 EKPSS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS atama kuraları...

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Giriş Tarihi: 18.01.2023
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ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇLARI | 2023 EKPSS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS atama kuraları...

EKPSS tercih sonuçları için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 5 Ocak itibarıyla başlayan EKPSS tercih başvuruları, 13 Ocak tarihinde sona erdi. ÖSYM AİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, "2023 EKPSS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

"EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 13 Ocak itibarıyla sona eren tercihlerin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor. Yapılan tercihler arasından kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmesi yapılacak. İşte, EKPSS tercihleri hakkında merak edilenler...

EKPSS TERCİHLERİ SONA ERDİ!

ÖSYM tarafından 5 Ocak'ta başlatılan EKPSS tercihleri için verilen süre 13 Ocak 2023'de saat 23:59'da doldu.

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ÖSYM'den herhangi bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl 14 Ocak'ta sona eren tercihlerin sonuçları şubat ayının ikinci haftasında ilan edilmişti.

2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.

EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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