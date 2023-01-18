Öğretmen MAZERET TAYİNİ 2023 SONUÇLAR | Mazeret Tayini açıklandı mı? Tebligat ve İlişik kesme İşlemleri ne zaman yapılacak?
MEB mazeret tayini açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 11 ila 16 Ocak tarihlerinde başvuruları alınan öğretmen mazeret tayini sonuçları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın 2023 mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu ve kontenjanları yayımlamasının ardından süreç başlamıştı. Peki öğretmen mazeret tayini sonuçları açıklandı mı?
Öğretmen mazeret tayini sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na çevrilirken atama bekleyen öğretmenler detayları da araştırmaya başladı. 18 Ocak Çarşamba günü itibarıyla açıklanan öğretmen mazeret tayini sonuçlarının ardından tebligat ve ilişik kesme tarihleri de merak edilmeye başlandı. Peki öğretmen mazeret tayini sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Atamalar 18 Ocak 2023'te, tebliğ ve ilişik kesme 20 Ocak 2023 tarihinden İtibaren gerçekleşecek.
TAYİN SONUÇ ÖĞRENME
Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
MAZERET TAYİNİ 2023 ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
MAZERET DURUMLARI
*Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
*Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
*Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
*Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
*Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
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