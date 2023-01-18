Öğretmen MAZERET TAYİNİ 2023 SONUÇLAR | Mazeret Tayini açıklandı mı? Tebligat ve İlişik kesme İşlemleri ne zaman yapılacak?

Öğretmen mazeret tayini sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na çevrilirken atama bekleyen öğretmenler detayları da araştırmaya başladı. 18 Ocak Çarşamba günü itibarıyla açıklanan öğretmen mazeret tayini sonuçlarının ardından tebligat ve ilişik kesme tarihleri de merak edilmeye başlandı. Peki öğretmen mazeret tayini sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...