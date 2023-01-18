Çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! İşte şartlar... | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

31 yaşından gün almamış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor.